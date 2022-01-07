Яркими кадрами семейного отдыха знаменитость поделилась в Инстаграм, пишет Politeka.net.
Ребрик показала, что провела Рождеством со своим мужем, Андреем Диким, и двумя дочками в родных Черновцах. День семейство решило провести с пользой, и отправилось в местный музей под открытым небом.
«Едим, гуляем, спим…Еще один насыщенный классный день в родных Черновцах, с родителями, когда все вместе! А у вас что интересного?», - написала ведущая.
Она поделилась серией фото, на которых они с мужем и дочками позировали на фоне достопримечательностей местного музея. День выдался солнечным, однако все семейство было одето по-зимнему тепло.
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Поклонники Ребрик тут же отреагировали на ее пост.
«Дико-красивая семейка! Я сегодня весь день колядовала», «Счастливая красивая дружная Семья!», «Лиля, вы супер замечательная», «Молодцы вы какие», «Какие классные фото и семья тоже», - пишут люди.
Напомним, Лилия Ребрик засветила своего мужа-танцора, вызвав восторг.
Как сообщала Politeka, Лилия Ребрик показала мужа и дочек в светлых семейных образах и обратилась к украинцам.
Также Politeka писала, что Лилия Ребрик раскрыла свой самый большой гонорар и на что его потратила.