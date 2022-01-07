Дружина відомого українського шоумена і ведучого шоу «Маска» Володимира Остапчука розповіла про те, як проходить її одужання від важкої хвороби.

Як пише Politeka.net, цей рік почався для Христини Гірняк не надто вдало. Вони з Остапчуком відпочивали в Буковелі, коли їй різко стало дуже погано. Гірняк розповідала, що у неї піднялася температура і почався сильний кашель. Через погіршення її самопочуття вони з Остапчуком повернулися в Київ.

У нових сторіз Гірник розповіла, як вона себе почуває зараз. За її словами, їй стало набагато краще, проте хвороба поки не пройшла повністю. Дружина ведучого уточнила, що у неї виявили грип А.

"Вважаю, що раз зі мною таке сталося - так мало бути. Грип - важка хвороба, бережіть себе!", - написавши Гірняк.

Вона також вирішила розповісти про те, як проявлялася її хвороба.

"Симптоми у мене з'явилися 2 січня. Раптово у мене почало дерти горло. Потім під вечір мені здалося, що у мене ломота тіла, вранці, коли я прокинулася і зрозуміла, що захворіла. Коли ми приїхали додому я поміряла температуру і у мене вже було 38,7. Це було пекло», - розповіла Гірняк.

Вона підкреслила, що зробила тести на ковід, які були негативними, а потім звернулася в лабораторію, де аналізи показали, що у неї грип.

"Так сильно я давно не хворіла. І чесно скажу, що не хочу! Зараз у мене по залишку тільки іноді кашель і болить тіло, як після температури", - додала Гірняк.

Нагадаємо, дружину Остапчука після "корони" бореться з новою хворобою.

Як повідомляла Politeka, дружина Остапчука розповіла про симптоми хвороби, яку підхопила на елітному курорті.

Також Politeka писала, що дружину Остапчука підкосила хвороба з температурою і болями.