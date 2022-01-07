Как сообщает Politeka.net, жена известного телеведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк рассказала поклонникам в Instagram о своей болезни. Девушка заболела во время отдыха в Буковеле, куда они с мужем отправились праздновать Новый год. Однако из-за ухудшения самочувствия они вернулись в Киев.

Уже несколько дней Кристина болеет, и хоте температуры у нее уже нет, но продолжается сильный кашель. Остапчук делает все, чтобы поднять настроение больной жены, дарит ей букеты цветов и готовит вкусности.

В своих сторис Горняк рассказала, как обстоят дела, и как она сейчас себя чувствует: "Когда у меня была "корона", то я не ощутила, а грипп А будто бы хочет меня проверить на все испытания. Сегодня утро у меня более радостное, так как вторая ночь без температуры. Кашляю, от этого очень больно внутри, тело ослаблено, все болит, но в целом чувствую, что иду на поправку".

Также Кристина показала градусник и написала: "С температурой все гуд, но вот с кашлем сегодня ужас. Кашляю, как будто я "туберкулезник", не дай Бог, и болит так, что ужас". Также девушка добавила, что собирается снова посетить врача.

Напомним, Жена Остапчука рассказала о симптомах болезни, которую подхватила на элитном курорте: "Такого я еще не видела...".

Как сообщала Politeka, Жену Остапчука подкосила болезнь с температурой и болями: в каком она сейчас состоянии.

Также Politeka писала, что "Может ты беременна?": Остапчуку с женой пришлось срочно обратиться к врачу.