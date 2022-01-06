Как пишет Politeka.net, Кристина с Владимиром Остапчуком отдыхала в Буковели. Но через пару дней после начала отпуска жена Остапчука заболела. Тесты на COVID-19 показали отрицательный результат. Но пара решила срочно возвращаться в Киев. На новых сторис Кристина решила рассказать, как сейчас обстоят дела.

"Рентген показал знаки бронхита, кашлять жутко больно. Вова пошел за свечами, потому что такого я еще не видела, чтобы после жаропонижающих препаратов температура поднималась еще больше. Теперь еще одна надежда на Вселенную, чтобы Вова не заболел. Я знаю, что все будет так как должно быть, но очень хочу...", - написала Кристина.

Также звезда показала чашку с чаем и лимоном.

На втором сторис Кристина поблагодарила фанатов и рассказали еще немного подробностей:

"Мне так хочется сказать вам всем - благодарю! Директ разорван словами и пожеланиями скорейшего выздоровления. Я точно справлюсь, все будет хорошо. По ощущениям, то этот грипп прицепился ко мне один день, то есть симптомы проявились сразу в виде кашля 02.01 в обед. Сначала думала, что может холодным воздухом надышалась. Но потом поняла, что нет! Когда началась температура и ломота в теле. К вечеру второго дня стало очень плохо. Думала, что ковид, но жду вот еще анализ ПРЦ, чтобы точно убедиться, что нет".

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