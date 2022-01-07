Жена известного украинского шоумена и ведущего шоу «Маска» Владимира Остапчука рассказала о том, как проходит ее выздоровление от тяжелой болезни.

Как пишет Politeka.net, этот год начался для Кристины Горняк не слишком удачно. Они с Остапчуком отдыхали в Буковеле, когда ей резко стало очень плохо. Горняк рассказывала, что у нее поднялась температура и начался сильный кашель. Из-за ухудшения ее самочувствия они с Остапчуком вернулись в Киев.

В новых Сториз Горняк рассказала, как она себя чувствует сейчас. По ее словам, ей стало намного лучше, однако болезнь пока не прошла полностью. Жена ведущего уточнила, что у нее обнаружили грипп А.

«Считаю, что раз со мной такое случилось – так должно было быть. Грипп – тяжелая болезнь, берегите себя!», - написала Горняк.

Она также решила рассказать о том, как проявлялась ее болезнь.

«Симптомы у меня появились 2 января. Внезапно у меня начало першить горло. Потом под вечер мне показалось, что у меня ломота тела, утром, когда я проснулась и поняла, что заболела. Когда мы приехали домой я померила температуру и у меня уже было 38,7. Это был ад», - рассказала Горняк.

Она подчеркнула, что сделала тесты на ковид, которые были отрицательными, а затем обратилась в лабораторию, где анализы показали, что у нее грипп.

«Так сильно я давно не болела. И честно скажу, что не хочу! Сейчас у меня по остатку только иногда кашель и болит тело, как после температуры», - добавила Горняк.

Напомним, жену Остапчука после "короны" борется с новой болезнью.

Как сообщала Politeka, жена Остапчука рассказала о симптомах болезни, которую подхватила на элитном курорте.

Также Politeka писала, что жену Остапчука подкосила болезнь с температурой и болями.