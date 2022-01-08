Як повідомляє Politeka.net, в Instagram Сергій Лазановський розповів, що в Різдво не стало його бабусі. Він опублікував в сторіс свічку і повідомив про гірку втрату.
"Вчора я встиг з вами побачитися. Спіть спокійно, моя Ба...", - написав Лазановский.
Як відомо, співак святкував Святий вечір у колі сім'ї, тому встиг побачитися зі своєю бабусею перед її смертю.
Пізніше Лазановський опублікував відео зі своєю бабусею, супроводивши його зворушливими словами.
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"Як тепло було на душі після ваших розмов. Завжди цікаво було слухати історії вашого життя. Мій світлий промінчик. Моя квіточка, спасибі за любов і тепло. Прощайте, моя Ба. Назавжди в моєму серці", - підписав відео артист.
Відзначимо, що після перемоги в шоу Сергій Лазановський намагається будувати кар'єру в Україні і вже випустив кілька пісень.
Нагадаємо, що Лазановський після кучерів і бороди здивував новим експериментом із зовнішністю.
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