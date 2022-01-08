Молодий український співак Сергій Лазановський, який став переможцем 11 сезону "Голосу країни", розповів про гірку втрату, яка наздогнала його сім'ю.

Як повідомляє Politeka.net, в Instagram Сергій Лазановський розповів, що в Різдво не стало його бабусі. Він опублікував в сторіс свічку і повідомив про гірку втрату.

"Вчора я встиг з вами побачитися. Спіть спокійно, моя Ба...", - написав Лазановский.

Як відомо, співак святкував Святий вечір у колі сім'ї, тому встиг побачитися зі своєю бабусею перед її смертю.

Пізніше Лазановський опублікував відео зі своєю бабусею, супроводивши його зворушливими словами.

"Як тепло було на душі після ваших розмов. Завжди цікаво було слухати історії вашого життя. Мій світлий промінчик. Моя квіточка, спасибі за любов і тепло. Прощайте, моя Ба. Назавжди в моєму серці", - підписав відео артист.

Відзначимо, що після перемоги в шоу Сергій Лазановський намагається будувати кар'єру в Україні і вже випустив кілька пісень.

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