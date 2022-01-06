Як передає Politeka.net, в Instagram Сергій Лазановський поділився святковим фото. Артист відправився святкувати Різдво з сім'єю, як роблять багато вихідців із Західної України. На фото Лазановський позував у вишиванці, як і його родичі. Навіть найменші члени сім'ї були одягнені у вишиванки.
Особливу увагу привернуло волосся Лазановського, яке в черговий раз змінило колір і текстуру. Зовсім недавно артист хвалився сивим волоссям і кучеряшками, а тепер засвітився з русою копицею волосся.
"Снігом дорогу замело! Їду додому на Різдво, до мами і тата. Щасливого і веселого Різдва. Христос народився", - підписав фото артист.
У коментарях йому залишили масу приємних відгуків.
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"Хлопці на руках красунчики", "Які всі красиві. Щасливого Різдва!", "Роднусики наші", "Вишиванка бомба. Щасливого Різдва", «які ви всі хороші», "як атмосферно", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Лазановський несподівано повернувся на "Голос країни": "це буде крутий сезон".
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