Відомий співак Сергій Лазановський, який став переможцем 11 сезону талант-шоу "Голос країни" похвалився новою зміною зовнішності.

Як передає Politeka.net, 26-річний Сергій Лазановський прославився завдяки своїй перемозі на шоу "Голос країни", де виступав у команді Наді Дорофєєвої.

Останнім часом Сергій Лазановський дивує експерементами з зовнішність. Зовсім недавно він ошелешив шанувальників, з'явившись з сивим кучерявим волоссям, борідкою і вусами. Але не встигли фани артиста прийти в себе, як він з'явився в новому образі.

Сергій Лазановський прийшов на ефір з рівними світлим волоссям і пов'язаною на голові банданою. Він одягнув червону картату сорочку, чорну водолазку і джинси.

Сергій Лазановський навіть влаштував Танці з ведучими. "Обожнюю приходити до цих неймовірних людей @anhelina.taran @oles_pinchuk. З ними завжди весело і по-домашньому", - написав артист.

"Запалили у цю зиму», "Супер", - пишуть у коментарях.

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