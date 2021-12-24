Як передає Politeka.net, 26-річний Сергій Лазановський прославився завдяки своїй перемозі на шоу "Голос країни", де виступав у команді Наді Дорофєєвої.
Останнім часом Сергій Лазановський дивує експерементами з зовнішність. Зовсім недавно він ошелешив шанувальників, з'явившись з сивим кучерявим волоссям, борідкою і вусами. Але не встигли фани артиста прийти в себе, як він з'явився в новому образі.
Сергій Лазановський прийшов на ефір з рівними світлим волоссям і пов'язаною на голові банданою. Він одягнув червону картату сорочку, чорну водолазку і джинси.
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Сергій Лазановський навіть влаштував Танці з ведучими. "Обожнюю приходити до цих неймовірних людей @anhelina.taran @oles_pinchuk. З ними завжди весело і по-домашньому", - написав артист.
"Запалили у цю зиму», "Супер", - пишуть у коментарях.
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