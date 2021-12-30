Сергій Лазановський, який прославився на всю Україну завдяки перемозі в 11-му сезоні шоу «Голос країни», показав найяскравіші моменти року, що минає, і звернувся до українців.

Як пише Politeka.net, 26-річний виконавець поділився новим постом на своїй сторінці в Instagram. В ньому Лазановський опублікував відео з найяскравішими фрагментами року, що минає.

На кадрах артиста можна було побачити виступаючим на сцені, веселяться з друзями, спілкуються з сім'єю і шанувальниками і приміряє нові образи. Також на кадрах миготить тренер Лазановского на "Голосі країни" Надя Дорофєєва.

"Як пройшов мій рік? Якось так. Дякую всім, хто залишився поруч. Цей рік був грандіозним. Монтував відео і розплакався. Зустрінемося в 2022", - підписав кадри Лазановський.

Його шанувальники не змогли пройти повз, і підтримали артиста в коментарях.

"Наступний рік буде ще краще і ще краще це був тільки початок", "добре пройшов. Нехай щороку буде краще попереднього", "молодець! Бажаю успіхів і процвітання", "Люблю", - пишуть люди.

Нагадаємо, переможець "Голосу країни" Лазановський після кучерів і бороди приголомшив новим експериментом.

Як повідомляла Politeka, вигляд переможця "Голосу країни" Лазановського викликав оторопь.

Також Politeka писала, що Лазановський несподівано повернувся на "Голос країни" і опинився в кріслі тренера.