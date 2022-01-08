Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм Сергей Лазановский рассказал, что в Рождество не стало его бабушки. Он опубликовал в сторис свечу и сообщил о горькой утрате.
«Вчера я успел с вами увидеться. Спите спокойно, моя Ба…», - написал Лазановский.
Как известно, певец праздновал Святой вечер в кругу семьи, поэтому успел увидеться со своей бабушкой перед ее смертью.
Позже Лазановский опубликовал видео со своей бабушкой, сопроводив его трогательными словами.
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«Как тепло было на душе после ваших разговоров. Всегда интересно было слушать истории вашей жизни. Мой светлый лучик. Мой цветочек, спасибо за любовь и тепло. Прощайте, моя Ба. Навсегда в моем сердце», - подписал видео артист.
Отметим, что после победы в шоу Сергей Лазановский пытается строить карьеру в Украине и уже выпустил несколько песен.
Напомним, что Лазановский после кудрей и бороды удивил новым экспериментом с внешностью.
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