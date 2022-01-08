Молодой украинский певец Сергей Лазановский, который стал победителем 11 сезона "Голосу країни", рассказал о горькой утрате, которая настигла его семью.

Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм Сергей Лазановский рассказал, что в Рождество не стало его бабушки. Он опубликовал в сторис свечу и сообщил о горькой утрате.

«Вчера я успел с вами увидеться. Спите спокойно, моя Ба…», - написал Лазановский.

Как известно, певец праздновал Святой вечер в кругу семьи, поэтому успел увидеться со своей бабушкой перед ее смертью.

Позже Лазановский опубликовал видео со своей бабушкой, сопроводив его трогательными словами.

«Как тепло было на душе после ваших разговоров. Всегда интересно было слушать истории вашей жизни. Мой светлый лучик. Мой цветочек, спасибо за любовь и тепло. Прощайте, моя Ба. Навсегда в моем сердце», - подписал видео артист.

Отметим, что после победы в шоу Сергей Лазановский пытается строить карьеру в Украине и уже выпустил несколько песен.

Напомним, что Лазановский после кудрей и бороды удивил новым экспериментом с внешностью.

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