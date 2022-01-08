Андрій Задворний став після "Холостячки" активно вести соціальні мережі і тепер постійно розповідає про своє життя, висловлюється про різні теми і нерідко отримує критику на свою адресу.

Андрій Задворний став найскандальнішим учасником другого сезону "Холостячки" зі Златою Огневич. Чоловік не тільки кинув дівчину через місяць відносин без пояснень, але ще і відмовився пояснюватися на пост шоу, передає Politeka.net.

В цей раз Задворний розповів про те, як ставиться до свят і чому це викликає у оточення з ним конфлікти.

"Ще раз підкреслю, я поважаю право людей вірити богів, які їм близькі по духу, культурі та етносу. Я не нав'язую свою позицію, хоча вважаю її правильною. Атеїзм-це мій усвідомлений вибір в зрілому віці, Кіру ми хрестили, але на той момент більше хотіла мама, мені було все одно. Зараз я був би проти.

Тому, якщо в Різдво мені кажуть:» Христос народився«, зазвичай я відповідаю» угу»або з Різдвом". Розраховую на повагу моєї позиції".

Раньше Задворний вирішив по пунктах розписати, що для нього важливо в потенційній партнерці. Серед його "вимог" виявилися такі пункти:

"Поділяє мої цінності і світогляд

Легка, весела, самоіронічна, інтелектуальна

Самодостатня / прагне до цього

Зовні для мене приваблива

Любить подорожувати

Розвивається, вчиться новому".

Що стосується її статусу, то Задворний зазначив, що було б краще, якби дівчина не була відомою, проте для нього це не головний критерій.

Нагадавши, переможець "Холостячки", що порвав з Огневич, розговорився про зміни в житті.

Як повідомляла Politeka, відкинутий Златою Огневич Тарапата зізнався, чи прийшов би він на "Холостячку" з Нікітюк.

Також Politeka писала, що Фіналіст "Холостячки" Свечкоренко, у якого нова дівчина, зробив цинічне визнання.