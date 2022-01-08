Андрій Задворний став найскандальнішим учасником другого сезону "Холостячки" зі Златою Огневич. Чоловік не тільки кинув дівчину через місяць відносин без пояснень, але ще і відмовився пояснюватися на пост шоу, передає Politeka.net.
В цей раз Задворний розповів про те, як ставиться до свят і чому це викликає у оточення з ним конфлікти.
"Ще раз підкреслю, я поважаю право людей вірити богів, які їм близькі по духу, культурі та етносу. Я не нав'язую свою позицію, хоча вважаю її правильною. Атеїзм-це мій усвідомлений вибір в зрілому віці, Кіру ми хрестили, але на той момент більше хотіла мама, мені було все одно. Зараз я був би проти.
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Тому, якщо в Різдво мені кажуть:» Христос народився«, зазвичай я відповідаю» угу»або з Різдвом". Розраховую на повагу моєї позиції".
Раньше Задворний вирішив по пунктах розписати, що для нього важливо в потенційній партнерці. Серед його "вимог" виявилися такі пункти:
- "Поділяє мої цінності і світогляд
- Легка, весела, самоіронічна, інтелектуальна
- Самодостатня / прагне до цього
- Зовні для мене приваблива
- Любить подорожувати
- Розвивається, вчиться новому".
Що стосується її статусу, то Задворний зазначив, що було б краще, якби дівчина не була відомою, проте для нього це не головний критерій.
Нагадавши, переможець "Холостячки", що порвав з Огневич, розговорився про зміни в житті.
Як повідомляла Politeka, відкинутий Златою Огневич Тарапата зізнався, чи прийшов би він на "Холостячку" з Нікітюк.
Також Politeka писала, що Фіналіст "Холостячки" Свечкоренко, у якого нова дівчина, зробив цинічне визнання.