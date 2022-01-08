Андрей Задворный стал после "Холостячки" активно вести социальные сети и теперь постоянно рассказывает о своей жизни, высказывается о разных темах и нередко получает критику в свой адрес.

Андрей Задворный стал самым скандальным участником второго сезона "Холостячки" со Златой Огневич. Мужчина не только бросил девушку через месяц отношений без объяснений, но еще и отказался объясняться на пост шоу, передает Politeka.net.

В этот раз Задворный рассказал о том, как относится к праздникам и почему это вызывает у окружения с ним конфликты.

«Еще раз подчеркну, я уважаю право людей верить богов, которые им близки по духу, культуре и этносу. Я не навязываю свою позицию, хотя считаю ее правильной. Атеизм – это мой осознанный выбор в зрелом возрасте, Киру мы крестили, но на тот момент больше хотела мама, мне было все равно. Сейчас я был бы против.

Поэтому, если в Рождество мне говорят: «Христос родился», обычно я отвечаю «угу» или с Рождеством». Рассчитываю на уважение моей позиции».

Ранее Задворный решил по пунктам расписать, что для него важно в потенциальной партнерше. Среди его «требований» оказались такие пункты:

«Разделяет мои ценности и мировоззрение

Легкая, веселая, самоироничная, интеллектуальная

Самодостаточная/стремящаяся к этому

Внешне для меня привлекательная

Любит путешествовать

Развивается, учится новому».

Что касается ее статуса, то Задворный отметил, что было бы лучше, если бы девушка не была известной, однако для него это не главный критерий.

Напомним, победитель "Холостячки", порвавший с Огневич, разоткровенничался о переменах в жизни.

Как сообщала Politeka, отвергнутый Златой Огневич Тарапата признался, пришел ли бы он на "Холостячку" с Никитюк.

Также Politeka писала, что финалист "Холостячки" Свечкоренко, у которого новая девушка, сделал циничное признание.