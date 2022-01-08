Андрей Задворный стал самым скандальным участником второго сезона "Холостячки" со Златой Огневич. Мужчина не только бросил девушку через месяц отношений без объяснений, но еще и отказался объясняться на пост шоу, передает Politeka.net.
В этот раз Задворный рассказал о том, как относится к праздникам и почему это вызывает у окружения с ним конфликты.
«Еще раз подчеркну, я уважаю право людей верить богов, которые им близки по духу, культуре и этносу. Я не навязываю свою позицию, хотя считаю ее правильной. Атеизм – это мой осознанный выбор в зрелом возрасте, Киру мы крестили, но на тот момент больше хотела мама, мне было все равно. Сейчас я был бы против.
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Поэтому, если в Рождество мне говорят: «Христос родился», обычно я отвечаю «угу» или с Рождеством». Рассчитываю на уважение моей позиции».
Ранее Задворный решил по пунктам расписать, что для него важно в потенциальной партнерше. Среди его «требований» оказались такие пункты:
- «Разделяет мои ценности и мировоззрение
- Легкая, веселая, самоироничная, интеллектуальная
- Самодостаточная/стремящаяся к этому
- Внешне для меня привлекательная
- Любит путешествовать
- Развивается, учится новому».
Что касается ее статуса, то Задворный отметил, что было бы лучше, если бы девушка не была известной, однако для него это не главный критерий.
Напомним, победитель "Холостячки", порвавший с Огневич, разоткровенничался о переменах в жизни.
Как сообщала Politeka, отвергнутый Златой Огневич Тарапата признался, пришел ли бы он на "Холостячку" с Никитюк.
Также Politeka писала, что финалист "Холостячки" Свечкоренко, у которого новая девушка, сделал циничное признание.