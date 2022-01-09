Дружина 19-річного переможця проектів "Голос країни" та " Голос. Діти " Романа Сасанчина Іванка показала безлад у квартирі, а також своє спальне місце

Як пише Politeka.net, 19-річний український співак, переможець проектів Голос.Діти і Голос країни Роман Сасанчин і його дружина Іванка напередодні Нового року стали батьками. 30 грудня 2021 року у пари народилася дівчинка, яку назвали Єлизаветою. Малятко з'явилася шляхом кесаревого розтину, але не дивлячись на важкі пологи Іванку вже виписали з пологового будинку.

У своїх Stories Instagram дівчина регулярно показує, як вони з чоловіком привчаються бути батьками, а також без сорому демонструє безлад в квартирі, яку вони орендують.

"Я зараз піду щось поїмо, а потім поприбира в кімнаті, тому що тут жах, що діється, все розкидано», - каже Іванка.

У другій історії Іванка і Роман порядкувати.

На кадрах видно, що молодята сплять не в ліжку, а на надувному матраці, кинутому на підлозі. Так би мовити, бюджетне рішення для тих, хто постійно переїжджає.

Нагадаємо, що переможець " Голосу країни "поділився першими емоціями від батьківства в 19 років:" ніколи не міг подумати...".

Раніше Politeka повідомляла, що мама Сасанчина, за яку молилася вся Україна вперше взяла внучку на руки: "як схожа на....".

Також Politeka писала, що 19-річний переможець " Голосу країни "зробив дружині Милий подарунок за народження дочки:"спасибі, котик".