Сасанчин і його 23-річна дружина Іванка назвали малятко Єлизаветою. Вагітність і пологи проходили важко. Вже в пологовому будинку виникли ускладнення, тому дівчинка з'явилася на світ за допомогою кесаревого розтину. На сьогодні, і маму, і дитину вже виписали з лікарні.

Сасанчин поділився в ефірі програми "Твій день", які емоції вирували в ньому, коли йому принесли доньку. Він перебував разом з малятком, поки його дружина була в реанімації після операції.

"Я не можу передати, яка це любов... Не знаю, якими словами це сказати, - поділився Роман і додав про своє рішення про партнерські пологи, - Я відразу сказав, що не хочу нічого пропустити і краще, щоб я був з нею (Іванкою, - ред.). Це дуже важливий крок у нашому житті".

Ведучі поцікавилися у переможця "Голосу країни" Сасанчина, чи уявляв він коли-небудь, що стане щасливим батьком в 19 років.

"Ніколи не міг подумати... Насправді, дуже переживав, тому що це, в першу чергу, відповідальність. Треба багато чого для дитини зробити. Коли я сидів у себе в палаті і почув крик на весь коридор, я відразу зрозумів, що це щось моє. Мене дуже зараз трясе, але це все тимчасово і пройде, слава богу, все добре", - поділився Роман.

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