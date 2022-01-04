Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram 23-річна дружина 19-річного переможця шоу "Голос країни" і " Голос. Діти" Романа Сасанчина Іванка почала показувати новонароджену дитину відразу, як приїхала з пологового будинку. Причому дівчина не стала ховати обличчя малятка і розповідає все про будні після її появи.
Тридцятого грудня дівчина народила сасанчину дочку, яку назвали Єлизаветою. У сторіс в Instagram вона показала дівчинку, зняла, як проходила виписка з лікарні і показала шанувальникам подарунок від чоловіка.
А після цього вона показала, як мама Романа позує на руках з дитиною і слухає, на кого ТА схожа:
"Як на мене, копія мами Роми, правда схожа" - чується в кадрі.
50-річна дочка Пугачової Орбакайте засвітила свого чоловіка-красеня і дочку в аеропорту: "На виліт..."
Учасники, які вилетіли з "Майстер Шеф", відкрито висміяли суперницю, яка прорвалася у фінал: "Я ж з села сама"
Відомий шоумен пішов з життя через шість днів після свого брата-близнюка: "Ніколи один без іншого"
21-річний Станіслав загадково зник у Польщі, пошуки виявилися марними: що відомо
Неприємності спіткали Влада Яму з сім'єю прямо 31 грудня: "Ситуація - капець..."
Зазначимо, жінка з'явилася на кадрах вперше за довгий час. До цього вона сильно схудла через хворобу. Так, 57-річна мама Сасанчина Євдокія, яка два місяці важко хворів коронавірусом, нарешті отримала негативний тест.
"Її вчили ходити, реабілітували. Для нас це величезна радість. Я безумовно всім щиро вдячний, тому що якби не ви, якби не Бог, то нічого цього б не було", — говорив раніше Роман.
Нагадаємо, що дружина 19-річного переможця "Голосу країни" показала обличчя їх новонародженої дочки і розповіла про муках: "цілий день...".
Раніше Politeka повідомляла, що дружину і дочку 19-річного переможця "Голосу країни" виписали з пологового будинку, з'явилися фото: "де ж батьки...".
Також Politeka писала, що 19-річний переможець " Голосу країни "дав новонародженій дочці незвичайне ім'я:"найдорожче, що у мене є".