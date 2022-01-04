Дружина переможця вокальних проектів "Голос країни" та " Голос. Діти " Романа Сасанчина Іванка вирішила показати, як тепер проводить час вдома з дитиною та родичами.

Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram 23-річна дружина 19-річного переможця шоу "Голос країни" і " Голос. Діти" Романа Сасанчина Іванка почала показувати новонароджену дитину відразу, як приїхала з пологового будинку. Причому дівчина не стала ховати обличчя малятка і розповідає все про будні після її появи.

Тридцятого грудня дівчина народила сасанчину дочку, яку назвали Єлизаветою. У сторіс в Instagram вона показала дівчинку, зняла, як проходила виписка з лікарні і показала шанувальникам подарунок від чоловіка.

А після цього вона показала, як мама Романа позує на руках з дитиною і слухає, на кого ТА схожа:

"Як на мене, копія мами Роми, правда схожа" - чується в кадрі.

Зазначимо, жінка з'явилася на кадрах вперше за довгий час. До цього вона сильно схудла через хворобу. Так, 57-річна мама Сасанчина Євдокія, яка два місяці важко хворів коронавірусом, нарешті отримала негативний тест.

"Її вчили ходити, реабілітували. Для нас це величезна радість. Я безумовно всім щиро вдячний, тому що якби не ви, якби не Бог, то нічого цього б не було", — говорив раніше Роман.

Нагадаємо, що дружина 19-річного переможця "Голосу країни" показала обличчя їх новонародженої дочки і розповіла про муках: "цілий день...".

Раніше Politeka повідомляла, що дружину і дочку 19-річного переможця "Голосу країни" виписали з пологового будинку, з'явилися фото: "де ж батьки...".

Також Politeka писала, що 19-річний переможець " Голосу країни "дав новонародженій дочці незвичайне ім'я:"найдорожче, що у мене є".