Дружина переможця вокальних проєктів "Голос країни" та "Голос. Діти" Романа Сасанчина Іванка показала шанувальникам, який подарунок отримала від чоловіка після пологів.

Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram 23-річна дружина 19-річного переможця шоу "Голос країни" та "Голос. Діти" Романа Сасанчина Іванка часто розповідає шанувальникам про своє життя та ділиться особистими фото та відео.

Нагадаємо, що нещодавно дівчина народила Сасанчину дочку, яку назвали Єлизаветою. У сторіс в Instagram вона показала дівчинку, зняла, як проходила виписка з лікарні та показала шанувальникам подарунок від чоловіка.

"Дякую, котик", - написала Іванка.

Як бачимо, Роман Сасанчин подарував дружині красиву підвіску, на якій зображена мама та дитина.

Нагадаємо, що 30 грудня 2021 року Роман та Іванка Сасанчині стали батьками. У них народилася дочка Єлизавета. Зараз молода мама та дівчинка вже вдома.

"Ангелочок. Я така щаслива, коли вона спить", - написала дівчина.

Нагадаємо, що дружина 19-річного переможця "Голосу країни" показала обличчя їх новонародженої дочки й розповіла про муки: "Цілий день...".

Раніше Politeka повідомляла, що дружину та доньку 19-річного переможця "Голосу країни" виписали з пологового будинку, з'явилися фото: "Де ж батьки...".

Також Politeka писала, що 19-річний переможець "Голосу країни" дав новонародженій дочці незвичне ім'я: "Найдорожче, що у мене є".