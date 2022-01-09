Жена 19-летнего победителя проектов "Голос країни" и "Голос. Діти" Романа Сасанчина Иванка показала беспорядок в квартире, а также свое спальное место

Как пишет Politeka.net, 19-летний украинский певец, победитель проектов Голос.Діти и Голос країни Роман Сасанчин и его супруга Иванка в канун Нового года стали родителями. 30 декабря 2021 года у пары родилась девочка, которую назвали Елизаветой. Малышка появилась путем кесарева сечения, но не смотря на тяжелые роды Иванку уже выписали из роддома.

В своих Stories Instagram девушка регулярно показывает, как они с супругом приучаются быть родителями, а также без стеснения демонстрирует беспорядок в квартире, которую они арендуют.

«Я сейчас пойду что-то поем, а потом поубираю в комнате, потому что тут ужас, что творится, всё раскидано», - говорит Иванка.

Во второй истории Иванка и Роман наводят порядок.

На кадрах видно, что молодожены спят не в кровати, а на надувном матрасе, брошенном на полу. Так сказать, бюджетное решение для тех, кто постоянно переезжает.

Напомним, что победитель "Голосу країни" поделился первыми эмоциями от отцовства в 19 лет: "Никогда не мог подумать...".

Ранее Politeka сообщала, что мама Сасанчина, за которую молилась вся Украина впервые взяла внучку на руки: "Как похожа на....".

Также Politeka писала, что 19-летний победитель "Голосу країни" сделал жене милый подарок за рождение дочери: "Спасибо, котик".