Як пише Politeka.net, 19-річний український співак, переможець проектів Голос.Діти і Голос країни Роман Сасанчин і його дружина Іванка напередодні Нового року стали батьками. 30 грудня 2021 року у пари народилася дівчинка, яку назвали Єлизаветою. Малятко з'явилася шляхом кесаревого розтину.
У своїх Stories Instagram Іванка Сасанчина вирішила показати, як виглядає її фігура через тиждень після важких пологів.
Дівчина попозувала у велюровій піжамці, що складається з футболки і коротких шортиків.
Іванка покрутилася перед камерою, а потім підняла футболку, продемонструвавши живіт.
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До слова, у дівчини ще досить великий животик, це природно, адже для того, щоб він зник, потрібен час.
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