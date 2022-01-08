Как пишет Politeka.net, 19-летний украинский певец, победитель проектов Голос.Діти и Голос країни Роман Сасанчин и его супруга Иванка в канун Нового года стали родителями. 30 декабря 2021 года у пары родилась девочка, которую назвали Елизаветой. Малышка появилась путем кесарева сечения.
В своих Stories Instagram Иванка Сасанчина решила показать, как выглядит ее фигура спустя неделю после тяжелых родов.
Девушка попозировала в велюровой пижамке, состоящей из футболки и коротких шортиков.
Иванка покрутилась перед камерой, а потом приподняла футболку, продемонстрировав живот.
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К слову, у девушки еще довольно большой животик, это естественно, ведь для того, чтобы он исчез, нужно время.
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