Жена 19-летнего победителя вокальных шоу " Голос. Дети" и "Голос страны-10" Романа Сасанчина Иванка без стеснения показала фигуру в коротких шортиках.

Как пишет Politeka.net, 19-летний украинский певец, победитель проектов Голос.Діти и Голос країни Роман Сасанчин и его супруга Иванка в канун Нового года стали родителями. 30 декабря 2021 года у пары родилась девочка, которую назвали Елизаветой. Малышка появилась путем кесарева сечения.

В своих Stories Instagram Иванка Сасанчина решила показать, как выглядит ее фигура спустя неделю после тяжелых родов.

Девушка попозировала в велюровой пижамке, состоящей из футболки и коротких шортиков.

Иванка покрутилась перед камерой, а потом приподняла футболку, продемонстрировав живот.

К слову, у девушки еще довольно большой животик, это естественно, ведь для того, чтобы он исчез, нужно время.

Напомним, жена победителя "Голоса страны" наконец выговорилась: "кажется все так мило, а на самом деле..."

Как сообщала Politeka, жена победителя "Голоса страны" Сасанчина в спальне сделала признание: «Поверьте, я...»

Также Politeka писала, что жена победителя "Голоса страны" Сасанчина ошарашила радостной вестью: "Я когда увидела те щочки..."