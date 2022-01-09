Відома українська співачка, колишня учасниця гурту "ВіаГра" Санта Дімопулос показала шанувальникам кадри з відпочинку з чоловіком та дітьми.

Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram відома 34-річна українська співачка, колишня солістка гурту "ВіаГра" Санта Дімопулос часто ділиться із шанувальниками особистими світлинами та відео, а також розповідає про свої плани.

Цього разу співачка показала кадри з відпочинку, куди відправилася з чоловіком та дітьми. Так, Санта показала декілька кадрів із пустелі, а також засвітила свого чоловіка - бізнесмена Ігоря Кучеренка, який на 18 років за неї старший.

"Ми приїхали в пустелю і тут дуже гарно", - зауважила Санта.

Так, сім'я Дімопулос відпочивала у пустелі. Маленька дочка Санти Софія боялася, щоб верблюд не вкусив тата, а син Даніель катався на спеціальній дошці по піску.

Зауважимо, що Санта Дімопулос має сина Даніеля від шоумена Андрія Джеджули, але стосунки пари не склалася й у 2015 році вона вийшла заміж за набагато старшого за себе Ігоря Кучеренка, якому у 2019 народила доньку Софію.

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