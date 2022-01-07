Співачка Санта Дімопулос відповіла на критику лікаря, який запідозрив її в пластичних операціях.

Як пише Politeka.net, Санта Дімопулос є популярною вітчизняною співачкою і перемагала на проекті "Танці з зірками". Зірка також веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.

На новому сторіс Санта показала критику пластичного хірурга Тарас Матолінеця.

"Ринопластика, видалення грудок Біша, об'ємне моделювання губ, підборіддя. У неї шикарне якість шкіри, це говорить про те, що багато апаратної / ін'єкційної косметології. Ефектна, красива, незвичайна дівчина", - написав свою думку Тарас.

Санта зробила репост даного аналізу і відповіла доктору.

"Шановний" доктор " Тарас Матолінець. Я чула про те, як ви спотворюєте людей. Те що ви пишете - це сюр, все повз) крім апаратної та ін'єкційної (з цим складно було помилитися). Це говорить про ваш "професіоналізм". Навіть більше всіх ваших невдалих операцій) розберіть краще їх, а не обманюйте людей", - звернулася Санта до Тараса.

"Дівчата, не ведіться на псевдо професіоналів. Думати. Жоден успішний лікар не буде вішати свою рекламу по всьому місту. Тому що запис на рік вперед", - звернулася до дівчат Дімопулос.

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