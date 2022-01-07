Як пише Politeka.net, Майстер спорту України Санта Дімопулос деякий час співала у ВІА Гре, а в 2020 році перемогла на шоу "Танці з зірками". Зірка біла у відносинах з Андрієм Джеджулою, від якого народила сина Даніеля. У 2015 році артистка вийшла заміж за бізнесмена Ігоря Кучеренка, а в 2019 році народила дочку Софію. Не забуває Санта і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На нових сторіс Санта показала, як відпочиває на курорті. На першому фото Дімопулос показала дочку Софію.
"Щастя", - написала зірка.
На другому сторіс Дімопулос вже показувала сина Даніеля і Софію.
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"Подвійне щастя", - написала Санта під другою фотографією.
Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, адже в сторіс Instagram немає подібних інструментів для взаємодії з фанатами.
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