Співачка Санта Дімопулос, яка була солісткою групи ВІА Гра, а також перемогла на шоу "Танці з зірками", показала сина від Джеджули і дочку від чоловіка Ігоря Кучеренка.

Як пише Politeka.net, Майстер спорту України Санта Дімопулос деякий час співала у ВІА Гре, а в 2020 році перемогла на шоу "Танці з зірками". Зірка біла у відносинах з Андрієм Джеджулою, від якого народила сина Даніеля. У 2015 році артистка вийшла заміж за бізнесмена Ігоря Кучеренка, а в 2019 році народила дочку Софію. Не забуває Санта і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На нових сторіс Санта показала, як відпочиває на курорті. На першому фото Дімопулос показала дочку Софію.

"Щастя", - написала зірка.

На другому сторіс Дімопулос вже показувала сина Даніеля і Софію.

"Подвійне щастя", - написала Санта під другою фотографією.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, адже в сторіс Instagram немає подібних інструментів для взаємодії з фанатами.

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