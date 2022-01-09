Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram известная 34-летняя украинская певица, бывшая солистка группы "ВиаГра" Санта Димопулос часто делится с поклонниками личными фотографиями и видео, а также рассказывает о своих планах.

В этот раз певица показала кадры с отдыха, куда отправилась с мужем и детьми. Так, Санта показала несколько кадров из пустыни, а также засветила своего мужа-бизнесмена Игоря Кучеренко, который на 18 лет за нее старше.

"Мы приехали в пустыню и здесь очень красиво", - отметила Санта.

Так, семья Димопулос отдыхала в пустыне. Маленькая дочь Санты София боялась, чтобы верблюд не укусил папу, а сын Даниэль катался на специальной доске по песку.

Заметим, что Санта Димопулос имеет сына Даниэля от шоумена Андрея Джеджулы, но отношения пары не сложилась и в 2015 году она вышла замуж за намного старшего себя Игоря Кучеренко, которому в 2019 родила дочь Софию.

Ранее Politeka сообщала, что Санта Димопулос показала, как ее дети развлекаются на курорте, пока в Украине холодно: "Двойное счастье".

Напомним, что Димопулос заподозрили в пластических операциях: "Объемное моделирование губ, подбородка....".

Также Politeka писала, что Димопулос прошлась по интервью Блиновской для Собчак: "Женщину с нестабильной психикой...".