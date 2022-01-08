Відома українська ведуча Катерина Осадча втекла від зими і зараз насолоджується райським відпочинком в теплих країнах.

Як пише Politeka.net, Катя Осадча за прикладом зіркових колег і друзів вирушили в зимову відпустку на початку року.

Телеведуча зі своєю сім'єю вибрала екзотичний відпочинок в тропічній місцевості, проте не вказала, де саме вони відпочивають.

У своїх Stories Instagram Катя Осадча виклала кілька кадрів, на яких попозувала в білому легкому сарафані, капелюшку і з ненафарбованим обличчям.

38-річна телеведуча показала, як вона виглядає без фільтрів і макіяжу, додавши, що сонце і море – її підзарядка.

Також на знімках Осадча показала лазурне море, найчистіший пісок і екзотичні дерева.

Користувачі Мережі гадають, куди полетіла Катя, але телеведуча дала їм підказку у вигляді чотирьох варіантів: Таїланд, Малайзія, Балі і Мальдіви.

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