Известная украинская телеведущая Катя Осадчая, которая вышла замуж за шоумена Юрия Горбунова, надела красивое платье-вышиванку и поздравила всех с праздником.

Как сообщает Politeka.net, на своей странице в Instagram 38-летняя популярная украинская телеведущая и журналистка Катя Осадчая, которая уже более 15 лет ведет программу "Світське життя", поделилась серией новых фотографий.

Так, перед камерами Осадчая появилась в красивом красном платье-вышиванке и позировала возле новогодней елки. Заметим, что платье Осадчая выбрала от известного львовского дизайнера Юлии Магдич.

На одной из фотографий также был муж телеведущей Юрий Горбунов. Вероятно, они посещали вертеп, ведь на фотографиях также присутствуют традиционные ангелы, коза и другие персонажи.

"С Рождеством! Мира, домашнего уюта и согласия, здоровья и душевного спокойствия! ❤️ пусть в этот день самые родные будут рядом!

@hrystia спасибо, что каждый год не даешь нам пропустить Рождество ❤️", - поздравила с праздником Рождества своих поклонников Катя Осадчая.

В комментариях ей написали много комплиментов.

"С Рождеством 👏👏👏 ", "счастливого Рождества всем ❤️🌟 ", " Платье просто прекрасное! С праздником!", "Какая красавица! 😍 всегда с удовольствием смотрю все ваши публикации 👏 С Рождеством! Мира и уюта вашему дому, любви вашей семье! 🤗 ", "Благодарю вас также здоровья и согласия 🙌🙌 ", "С Рождеством Христовым! Катюня", - написали в сети.

Напомним, что Катя Осадчая в "космическом" платье показала необычный образ рядом с Горбуновым: "Красивые".

Ранее Politeka сообщала, что Катя Осадчая удивила выходом в кружевной полупрозрачной блузе: "Праздники в разгаре".

Также Politeka писала, что Горбунов засветил Осадчую без макияжа на домашнем фото: "Очень красивые...".