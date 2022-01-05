Известная украинская телеведущая и журналистка Катя Осадчая, которая родила трех сыновей, поделилась новой фотографией с поклонниками, вызвав восхищение.

Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram 38-летняя украинская телеведущая и журналистка Катя Осадчая, которая уже более 15 лет ведет популярную программу "Світське життя", часто делится с поклонниками личными фотографиями.

На этот раз Осадчая решила опубликовать фото с Юрием Горбуновым, за которого вышла замуж в 2017 году. Заметим, что пара воспитывает двух общих детей (Ивана и Даниила), а также сына Кати от первого брака - Илью Полищука.

"Новогодняя ночь 2022", - подписала фото с мужем ведущая.

На фотографии отреагировали хореограф Дмитрий Дикусар, певцы Dzidzio, Сергей Бабкин и Иван Нави, а также ведущая ТСН Алла Мазур.

Поклонники также сделали звездной паре много комплиментов.

"Пара, на которую хочется равняться❤️", "Вы классные, с Новым годом! ❤️❤️", "Крутишки🔥", "Платья космическое ✨🚀", "Какие вы красивые и теплые 😍😍😍", "Какие красивые 😍❤️", " 🙌Красота и ❤️", - написали в сети.

Напомним, что Данилко в образе Верки Сердючки оконфузился перед Осадчей: "Аж самой стыдно".

Ранее Politeka сообщала, что Катя Осадчая в "космическом" платье показала необычный образ рядом с Горбуновым: "Красивые".

Также Politeka писала, что Осадчая показала старшего сына от Горбунова, подшутив над малышом: неожиданное фото.