Известная украинская ведущая Екатерина Осадчая сбежала от зимы и сейчас наслаждается райским отдыхом в теплых странах.

Как пишет Politeka.net, Катя Осадчая по примеру звездных коллег и друзей отправились в зимний отпуск в начале года.

Телеведущая со своей семьей выбрала экзотический отдых в тропической местности, однако не указала, где именно они отдыхают.

В своих Stories Instagram Катя Осадчая выложила несколько кадров, на которых попозировала в белом легком сарафане, шляпке и с ненакрашенным лицом.

38-летняя телеведущая показала, как она выглядит без фильтров и макияжа, добавив, что солнце и море – ее подзарядка.

Также на снимках Осадчая показала лазурное море, чистейший песок и экзотические деревья.

Пользователи сети гадают, куда улетела Катя, но телеведущая дала им подсказку в виде четырех вариантов: Таиланд, Малайзия, Бали и Мальдивы.

Напомним, Осадчая вышла в свет в платье-вышиванке от известного дизайнера и получила комплименты

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