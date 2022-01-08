Как пишет Politeka.net, Катя Осадчая по примеру звездных коллег и друзей отправились в зимний отпуск в начале года.
Телеведущая со своей семьей выбрала экзотический отдых в тропической местности, однако не указала, где именно они отдыхают.
В своих Stories Instagram Катя Осадчая выложила несколько кадров, на которых попозировала в белом легком сарафане, шляпке и с ненакрашенным лицом.
38-летняя телеведущая показала, как она выглядит без фильтров и макияжа, добавив, что солнце и море – ее подзарядка.
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Также на снимках Осадчая показала лазурное море, чистейший песок и экзотические деревья.
Пользователи сети гадают, куда улетела Катя, но телеведущая дала им подсказку в виде четырех вариантов: Таиланд, Малайзия, Бали и Мальдивы.
Напомним, Осадчая вышла в свет в платье-вышиванке от известного дизайнера и получила комплименты
Также Politeka сообщала, что Катя Осадчая удивила выходом в кружевной полупрозрачной блузе
А еще Politeka писала, что Дикусар, Dzidzio, Алла Мазур и другие восхитились фигурой Осадчей после третьих родов