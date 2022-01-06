Как сообщает Politeka.net, известная украинская телеведущая Катя Осадчая, которая долгие годы ведет шоу "Світське життя", часто радует поклонников яркими фото и видео в соцсети. Так, в этот раз в своих Instagram-сторис телезвезда выложила несколько кадров с празднования Нового года.
Так, на одном из кадров Катя запечатлена вместе с мужем телеведущим Юрием Горбуновым. Похоже, снимок был сделан на веселой вечеринке в Буковеле, куда пара ездила отмечать праздник. На снимке Осадчая позирует в красивой вышиванке, а ее муж в черном костюме с белой рубашкой.
"Праздники в разгаре", - подписала снимок звезда.
На еще одном кадре Катя продемонстрировала другой образ – здесь она в темном наряде, который состоит из юбки-миди и кружевной полупрозрачной блузы с объемными рукавами. Этот наряд красиво подчеркнул стройную фигуру звезды. Ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице нет макияжа.
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Напомним, Катя Осадчая в "космическом" платье показала необычный образ рядом с Горбуновым: "Красивые".
Как сообщала Politeka, Осадчая показала старшего сына от Горбунова, подшутив над малышом: неожиданное фото.
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