Как сообщает Politeka.net, известная украинская телеведущая Катя Осадчая, которая долгие годы ведет шоу "Світське життя", часто радует поклонников яркими фото и видео в соцсети. Так, в этот раз в своих Instagram-сторис телезвезда выложила несколько кадров с празднования Нового года.

Так, на одном из кадров Катя запечатлена вместе с мужем телеведущим Юрием Горбуновым. Похоже, снимок был сделан на веселой вечеринке в Буковеле, куда пара ездила отмечать праздник. На снимке Осадчая позирует в красивой вышиванке, а ее муж в черном костюме с белой рубашкой.

"Праздники в разгаре", - подписала снимок звезда.

На еще одном кадре Катя продемонстрировала другой образ – здесь она в темном наряде, который состоит из юбки-миди и кружевной полупрозрачной блузы с объемными рукавами. Этот наряд красиво подчеркнул стройную фигуру звезды. Ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице нет макияжа.

Напомним, Катя Осадчая в "космическом" платье показала необычный образ рядом с Горбуновым: "Красивые".

Как сообщала Politeka, Осадчая показала старшего сына от Горбунова, подшутив над малышом: неожиданное фото.

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