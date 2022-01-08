Як пише Politeka.net, дружина телеведучого Володимира Остапчука Христина Гірняк почала активно вести соціальні мережі, щоб підняти свою популярність. І хоча пара постійно скаржиться на недоречні питання або критику, вони викладають в Instagram мало не кожен свій крок.
Нещодавно вони Остапчуком відпочивали в Буковелі, коли їй різко стало дуже погано. Гірник розповідала, що у неї піднялася температура і почався сильний кашель. Через погане самопочуття вона навіть залишила курорт і повернулася додому до Києва.
А цього разу вона розповіла, як проходить одужання.
"Повернення не така вже й проста штука. Минуло вже п'ять днів, як я хворію цією заразою. За цей час встигла не тільки схуднути і мучитися, а й відпочити. Адже я спала вранці скільки хочу і прокидалася без будильника, я практично не вела Instagram, я просто набралася сил. Пора виходити з норки і повертатися в життя!» - писати Гірник.
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Також в сторіз Гірник розповіла, як вона себе почуває зараз. За її словами, їй стало набагато краще, проте хвороба поки не пройшла повністю. Дружина ведучого уточнила, що у неї виявили грип А.
"Вважаю, що раз зі мною таке сталося - так мало бути. Грип-важка хвороба, бережіть себе!», - написавши Гірник.
Нагадавши, дружину Остапчука після "корони" бореться з новою хворобою.
Як повідомляла Politeka, дружина Остапчука розповіла про симптоми хвороби, яку підхопила на елітному курорті.
Також Politeka писала, що дружину Остапчука підкосила хвороба з температурою і болями.