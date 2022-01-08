Дружина відомого українського шоумена і ведучого шоу "Маска" Володимира Остапчука розповіла про самопочуття після затяжного грипу, через який сиділа вдома.

Як пише Politeka.net, дружина телеведучого Володимира Остапчука Христина Гірняк почала активно вести соціальні мережі, щоб підняти свою популярність. І хоча пара постійно скаржиться на недоречні питання або критику, вони викладають в Instagram мало не кожен свій крок.

Нещодавно вони Остапчуком відпочивали в Буковелі, коли їй різко стало дуже погано. Гірник розповідала, що у неї піднялася температура і почався сильний кашель. Через погане самопочуття вона навіть залишила курорт і повернулася додому до Києва.

А цього разу вона розповіла, як проходить одужання.

"Повернення не така вже й проста штука. Минуло вже п'ять днів, як я хворію цією заразою. За цей час встигла не тільки схуднути і мучитися, а й відпочити. Адже я спала вранці скільки хочу і прокидалася без будильника, я практично не вела Instagram, я просто набралася сил. Пора виходити з норки і повертатися в життя!» - писати Гірник.

Також в сторіз Гірник розповіла, як вона себе почуває зараз. За її словами, їй стало набагато краще, проте хвороба поки не пройшла повністю. Дружина ведучого уточнила, що у неї виявили грип А.

"Вважаю, що раз зі мною таке сталося - так мало бути. Грип-важка хвороба, бережіть себе!», - написавши Гірник.

Нагадавши, дружину Остапчука після "корони" бореться з новою хворобою.

Як повідомляла Politeka, дружина Остапчука розповіла про симптоми хвороби, яку підхопила на елітному курорті.

Також Politeka писала, що дружину Остапчука підкосила хвороба з температурою і болями.