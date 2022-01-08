Как пишет Politeka.net, супруга телеведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк начала активно вести социальные сети, чтобы поднять свою популярность. И хотя пара постоянно жалуется на неуместные вопросы или критику, они выкладывают в Инстаграм чуть ли не каждый свой шаг.

Недавно они Остапчуком отдыхали в Буковеле, когда ей резко стало очень плохо. Горняк рассказывала, что у нее поднялась температура и начался сильный кашель. Из-за плохого самочувствия она даже оставила курорт и вернулась домой в Киев.

А в этот раз она рассказала, как проходит выздоровление.

«Возвращение не такая уж и простая штука. Прошло уже пять дней, как я болею этой заразой. За это время успела не только исхудать и мучиться, но и отдохнуть. Ведь я спала утром сколько хочу и просыпалась без будильника, я практически не вела Инстаграм, я просто набралась сил. Пора выходить из норки и возвращаться в жизнь!» - пишет Горняк.

Также в Сториз Горняк рассказала, как она себя чувствует сейчас. По ее словам, ей стало намного лучше, однако болезнь пока не прошла полностью. Жена ведущего уточнила, что у нее обнаружили грипп А.

«Считаю, что раз со мной такое случилось – так должно было быть. Грипп – тяжелая болезнь, берегите себя!», - написала Горняк.

Напомним, жену Остапчука после "короны" борется с новой болезнью.

Как сообщала Politeka, жена Остапчука рассказала о симптомах болезни, которую подхватила на элитном курорте.

Также Politeka писала, что жену Остапчука подкосила болезнь с температурой и болями.