Відома українська співачка Надя Дорофєєва на відпочинку в Мексиці вирішила зробити несподіване зізнання перед шанувальниками.

Як пише Politeka.net, Надя Дорофєєва зі своїм чоловіком Володимиром Дантесом за прикладом зіркових колег і друзів вирушили в зимову відпустку на початку року. Зіркова пара вибрала популярний серед українських селебріті напрямок-Мексику.

У себе в Instagram Надя регулярно публікує фотознімки мексиканського відпочинку і цей раз не став винятком.

В одному з Stories Дорофєєва показала, як зустрічає Світанок на на березі моря. У Ккдрі співачка сиділа на килимку і медитувала. Також Дорофєєва вирішила де в чому зізнатися своїм шанувальникам.

"Я не люблю бути наодинці з собою. Знаю, це не дуже, А тепер вчуся", - повідомила артистка.

Відзначимо, що в Мексиці зараз також відпочиває інша відома пара українського шоу-бізнесу Настя Каменських з Потапом.

Нагадаємо, Дорофєєва зізналася, які практики почала на відпочинку в Мексиці.

Як повідомляла Politeka, Дорофєєва Покотила в Мексику і засвітилася з новою зачіскою.

Також Politeka писала, що Дантес з Надею Дорофєєвою показав, який відпочинок вони собі можуть дозволити.