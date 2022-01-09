Як пише Politeka.net, Надя Дорофєєва зі своїм чоловіком Володимиром Дантесом за прикладом зіркових колег і друзів вирушили в зимову відпустку на початку року. Зіркова пара вибрала популярний серед українських селебріті напрямок-Мексику.
У себе в Instagram Надя регулярно публікує фотознімки мексиканського відпочинку і цей раз не став винятком.
В одному з Stories Дорофєєва показала, як зустрічає Світанок на на березі моря. У Ккдрі співачка сиділа на килимку і медитувала. Також Дорофєєва вирішила де в чому зізнатися своїм шанувальникам.
"Я не люблю бути наодинці з собою. Знаю, це не дуже, А тепер вчуся", - повідомила артистка.
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Відзначимо, що в Мексиці зараз також відпочиває інша відома пара українського шоу-бізнесу Настя Каменських з Потапом.
Нагадаємо, Дорофєєва зізналася, які практики почала на відпочинку в Мексиці.
Як повідомляла Politeka, Дорофєєва Покотила в Мексику і засвітилася з новою зачіскою.
Також Politeka писала, що Дантес з Надею Дорофєєвою показав, який відпочинок вони собі можуть дозволити.