Відомий шеф-кухар, ресторатор і шоумен Ектор Хіменес-Браво, який провів всі новорічні та різдвяні свята зі своєю мамою, знову залишився один.

Як повідомляє Politeka.net, в Instagram Ектор Хіменес-Браво показав, як готує собі сніданок і насолоджується ранком в компанії своєї улюбленої собаки. Як відомо, останні кілька тижнів в Україні гостювала мама Ектора, яку він знайомив з українською культурою і навіть зняв у рекламі.

Напередодні шоумен проводив маму додому, але під час поїздки вона зіткнулася з серйозними труднощами.

"До речі, мама дісталася додому тільки через 48 годин. За часів ковід дуже важко подорожувати", - підписав відео шоумен.

Він розповів, що були скасовані рейси, тому мамі довелося провести ніч в Панамі і за всю подорож змінити 5 літаків. Але в підсумку вона таки дісталася додому, де її зустріли близькі.

Як відомо, Ектор Хіменес-Браво вже давно осів в Україні, хоч сам він родом з Колумбії.

Нагадаємо, що Ектор Хіменес-Браво звернувся за допомогою до українців: "Допоможіть вилікувати...".

А ще Politeka писала, що Хіменес-Браво засвітив свою улюбленицю: "Вже напружувалася".

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