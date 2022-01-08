Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм Эктор Хименес-Браво показал, как готовит себе завтрак и наслаждается утром в компании своей любимой собаки. Как известно, последние несколько недель в Украине гостила мама Эктора, которую он знакомил с украинской культурой и даже снял в рекламе.
Накануне шоумен проводил маму домой, но во время поездки она столкнулась с серьезными трудностями.
«Кстати, мама добралась домой только спустя 48 часов. Во времена ковид очень тяжело путешествовать», - подписал видео шоумен.
74-летняя София Ротару поразила видом в полупрозрачном платье: "Как вам это удается?"
Могилевская зацепила за живое и украинцев, и белорусов: "Спасибо, Наташа, за смелость, за правду"
Каменских в бикини, отбросив комплексы, показала фигуру в полный рост: "Это любовь"
19-летний победитель «Голосу країни» удивил расстроенным видом на праздничном фото: «Ребенок спать не дает?»
Финалистка "Холостяка" Юлия Зайка засветила прелести фигуры в платье за 799 гривен: "Хотела вернуть"
Он рассказал, что были отменены рейсы, поэтому маме пришлось провести ночь в Панаме и за все путешествие сменить 5 самолетов. Но в итоге она таки добралась домой, где ее встретили близкие.
Как известно, Эктор Хименес-Браво уже давно осел в Украине, хоть сам он родом из Колумбии.
Напомним, что Эктор Хименес-Браво обратился за помощью к украинцам: "Помогите вылечить...".
А еще Politeka писала, что Хименес-Браво засветил свою любимицу: «Уже напраздновалась».
Также Politeka рассказывала, что Хименес-Браво со своей мамой эмоционально обратился к поклонникам: «Великий день».