Известный шеф-повар, ресторатор и шоумен Эктор Хименес-Браво, который провел все новогодние и рождественские праздники со своей мамой, снова остался один.

Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм Эктор Хименес-Браво показал, как готовит себе завтрак и наслаждается утром в компании своей любимой собаки. Как известно, последние несколько недель в Украине гостила мама Эктора, которую он знакомил с украинской культурой и даже снял в рекламе.

Накануне шоумен проводил маму домой, но во время поездки она столкнулась с серьезными трудностями.

«Кстати, мама добралась домой только спустя 48 часов. Во времена ковид очень тяжело путешествовать», - подписал видео шоумен.

Он рассказал, что были отменены рейсы, поэтому маме пришлось провести ночь в Панаме и за все путешествие сменить 5 самолетов. Но в итоге она таки добралась домой, где ее встретили близкие.

Как известно, Эктор Хименес-Браво уже давно осел в Украине, хоть сам он родом из Колумбии.

Напомним, что Эктор Хименес-Браво обратился за помощью к украинцам: "Помогите вылечить...".

А еще Politeka писала, что Хименес-Браво засветил свою любимицу: «Уже напраздновалась».

Также Politeka рассказывала, что Хименес-Браво со своей мамой эмоционально обратился к поклонникам: «Великий день».