Як пише Politeka.net, ресторатор колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво поділився фото, на якому зображений зі своєю мамою Археніс Браво на тлі святкової ялинки на Софійській площі в Києві.

Мама Ектора живе в Колумбії, але приїхала на свята до сина.

Ектор Хіменес-Браво емоційно привітав українців з Різдвом.

"З РІЗДВОМ ХРИСТОВИМ! Скільки в повітрі літає свята і благодаті! Великий день! Нехай він принесе вам приємні зміни, нехай в цей день ви зв'яжетеся з тим, з ким давно не мали можливості вийти на зв'язок! Нехай Різдво 2022 року буде по-справжньому чарівним і принесе нам мир! 🙏 «- написав суддя»Майстер-Шеф".

Українці в свою чергу привітали Ектора.

"З Різдвом вас і маму вашу! Миру і добра в серці і навколо", "як добре, що Ваша мама з вами.Бережіть її, дай Бог вам обом здоров'я, адже це головне в житті, довгих років", - пишуть в коментарях.

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