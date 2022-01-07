Відомий шеф-кухар і ресторатор Ектор Хіменес-Браво показав в мережі кадри і звернувся до українців з благанням про допомогу.

Як повідомляє Politeka.net, популярний шеф-кухар, блогер і суддя "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво часто ділиться з фанатами подробицями свого життя в Instagram. Так, цього разу ресторатор показав кадри з в'янучим вазоном і звернувся до шанувальників за допомогою і порадою, як його вилікувати і врятувати.

Ектор розповів, що дуже любить природу і багато зелені будинку. Однак його великий і пишний вазон несподівано почав жовтіти і вмирати. Через соцмережу кухар звернувся до шанувальників за порадою, як вилікувати вазон, і показав на відео, що з ним відбувається.

"Всі знають, що я люблю природу, дуже багато зелені. Але у мене є проблема з цією зеленню. Будь ласка, допоможіть мені. Що потрібно зробити? Тут він красивий, зелений, але з іншого боку він Жовтий, не багато води, все добре. Допоможіть вилікувати", - звернувся за допомогою Хіменес-Браво, залишивши фоловерам віконце для повідомлень.

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