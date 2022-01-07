Як повідомляє Politeka.net, у Ектора Хіменеса-Браво є улюблена собака Лупіта, яка є частою гостею його Instagram. Шоумен дуже любить свою собаку і приділяє їй багато уваги.
На свіжому фото він показав, як його улюблениця мирно спить на ньому.
"Лупіта вже насвяткувалася", - жартівливо підписав фото Ектор.
Відзначимо, що Ектор Хіменес-Браво родом з Колумбії. Він довгий час працював у Канаді, Росії та різних куточках світу. Останнім часом чоловік займається бізнесом в Україні, де у нього є власний ресторан. Також він є зіркою популярного телепроекту "Майстер Шеф", який і зробив його популярним.
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Останнім часом шоумен активно розвиває свою сторінку в Instagram, де розповідає про особисте життя, принципи і ділиться цікавими історіями з минулого.
Нагадаємо, що Хіменес-Браво поруч зі своєю головною жінкою заговорив про Різдво: "рідні поруч".
Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво емоційно звернувся до шанувальників: "Великий день".
Також Politeka писала, що Ектор Хіменес-Браво звернувся за допомогою до шанувальників: "Допоможіть вилікувати...".