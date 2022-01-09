Український музикант і виконавець, екс-суддя шоу "Голос країни" Діма Монатік разом з дружиною і командою засвітився на сонячному американському курорті.

Як повідомляє Politeka.net, в Instagram Діма Монатік опублікував серію фото, на яких позував зі своєю командою в різних локаціях і різних костюмах. Скрізь разом з ним була присутня його дружина Ірина, а також їхні сини. Як відомо, Монатік досить часто бере з собою на гастролі сім'ю, поєднуючи роботу і відпочинок.

"Відмінний початок 2022 #WithLoveInMiami було незабутньо", - підписав яскраві кадри артист.

У коментарях йому залишили масу приємних відгуків.

"Це просто диво", «Діма, хто вам відшиває концертні вбрання - one love», «улюблені», «ідеальний початок», «Команда мрії», «які круті», "ви просто супер", - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що Монатік є одним з найпопулярніших артистів в Україні. Його звуть виступати по всьому світу.

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