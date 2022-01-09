Як повідомляє Politeka.net, в Instagram Діма Монатік опублікував серію фото, на яких позував зі своєю командою в різних локаціях і різних костюмах. Скрізь разом з ним була присутня його дружина Ірина, а також їхні сини. Як відомо, Монатік досить часто бере з собою на гастролі сім'ю, поєднуючи роботу і відпочинок.
"Відмінний початок 2022 #WithLoveInMiami було незабутньо", - підписав яскраві кадри артист.
У коментарях йому залишили масу приємних відгуків.
"Це просто диво", «Діма, хто вам відшиває концертні вбрання - one love», «улюблені», «ідеальний початок», «Команда мрії», «які круті», "ви просто супер", - пишуть користувачі Мережі.
74-річна Софія Ротару вразила виглядом у напівпрозорій сукні: "Як вам це вдається?"
"Не ганьбіть наш народ": Лобода розлютила своєю появою на одній сцені з Могилевською, Винником і Дзідзьо
Дружина "Холостяка" Добриніна викликала ажіотаж сімейними фото з дитиною: "Синок схожий на..."
Переможниця "Холостяка" Анна Богдан розсекретила, який подарунок отримала на Новий рік: "Повернулися на 70 років назад"
"Не можуть стати батьками": Євген Кот зважився на відверту розмову з Єфросиніною
Відзначимо, що Монатік є одним з найпопулярніших артистів в Україні. Його звуть виступати по всьому світу.
Нагадаємо, що Монатік зізнався, що затьмарило його відпочинок в Діснейленді: "став свідком...".
А ще Politeka писала, що Ірина Монатік показала чоловіка і дітей на відпочинку в США: "чудові емоції".
Також Politeka розповідала, що Ірина Монатік у сукні з прозорим верхом звернулася до українців:"дорогі друзі...".