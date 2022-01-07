Як пише Politeka.net, Ірина Монатік поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram. Цей Новий Рік сімейство Монатіков в повному складі зустріло в Штатах. Співак виступав там з концертами, а паралельно відпочивав від зимових українських холодів у компанії своєї родини та друзів.
У новому пості дружина Монатіка поділилася знімками з їхнього відпочинку. Найчастіше на кадрах можна було побачити їх з Дмитром дітей – Платона і Данила. Хлопчики позували на тлі незвичайних скульптур, в Музеї Сучасного Мистецтва і на пляжі.
Також Ірина показала і фото свого чоловіка, який позував на тлі розмальованої яскравими графіті стіни.
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"Майямі, дякуємо тобі! Прекрасне місто і люди, які подарували такі різноманітні емоції. З вдячністю і любов'ю рухаємося далі. Сьогодні Монатік звучить в Атланті. Не пропустіть, адже чудові емоції так необхідні", - написала Ірина.
У коментарях українці розчулилися її дітям.
Нагадаємо, дружина Монатіка в сукні з прозорим верхом привітала українців з Майамі.
Як повідомляла Politeka, Монатік розповів, що затьмарило його Відпочинок з сім'єю в Діснейленді.
Також Politeka писала, що Монатік в шортах далеко від України заінтригував Дорофєєву.