Дружина популярного українського співака Дмитра Монатіка показала, як їх сім'я продовжує розважатися в США, де артист виступає з концертами.

Як пише Politeka.net, Ірина Монатік поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram. Цей Новий Рік сімейство Монатіков в повному складі зустріло в Штатах. Співак виступав там з концертами, а паралельно відпочивав від зимових українських холодів у компанії своєї родини та друзів.

У новому пості дружина Монатіка поділилася знімками з їхнього відпочинку. Найчастіше на кадрах можна було побачити їх з Дмитром дітей – Платона і Данила. Хлопчики позували на тлі незвичайних скульптур, в Музеї Сучасного Мистецтва і на пляжі.

Також Ірина показала і фото свого чоловіка, який позував на тлі розмальованої яскравими графіті стіни.

"Майямі, дякуємо тобі! Прекрасне місто і люди, які подарували такі різноманітні емоції. З вдячністю і любов'ю рухаємося далі. Сьогодні Монатік звучить в Атланті. Не пропустіть, адже чудові емоції так необхідні", - написала Ірина.

У коментарях українці розчулилися її дітям.

Нагадаємо, дружина Монатіка в сукні з прозорим верхом привітала українців з Майамі.

Як повідомляла Politeka, Монатік розповів, що затьмарило його Відпочинок з сім'єю в Діснейленді.

Також Politeka писала, що Монатік в шортах далеко від України заінтригував Дорофєєву.