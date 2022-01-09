Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм Дима Монатик опубликовал серию фото, на которых позировал со своей командой в разных локациях и разных костюмах. Везде вместе с ним присутствовала его жена Ирина, а также их сыновья. Как известно, Монатик достаточно часто берет с собой на гастроли семью, совмещая работу и отдых.
«Отличное начало 2022 #WithLoveInMiami было незабываемо», - подписал яркие кадры артист.
В комментариях ему оставили массу приятных отзывов.
«Это просто загляденье», «Дима, кто Вам отшивает концертные наряды - one love», «Любимые», «Идеальное начало», «Команда мечты», «Какие крутые», «Вы просто супер», - пишут пользователи сети.
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Отметим, что Монатик является одним из самых популярных артистов в Украине. Его зовут выступать по всему миру.
Напомним, что Монатик признался, что омрачило его отдых в Диснейленде: "Стал свидетелем...".
А еще Politeka писала, что Ирина Монатик показала мужа и детей на отдыхе в США: "Чудесные эмоции".
Также Politeka рассказывала, что Ирина Монатик в платье с прозрачным верхом обратилась к украинцам: "Дорогие друзья…".