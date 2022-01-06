Як повідомляє Politeka.net, дружина відомого виконавця Дмитра Монатіка Ірина, яка вирушила разом з ним в тур по Америці, часто радує фоловерів яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу красуня виклала миле фото з Майамі і привітала з Різдвом.

На фотографії Ірина зображена на балкончику з красивим видом, вона скромно склала руки за спину і не дивиться в об'єктив. Перед камерою красуня з'явилася в стильному темному платті з прозорими елементами, яке красиво підкреслило фігуру і декольте. її волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі немає макіяжу, тільки мила посмішка.

У підписі до фотографії Ірина Монатік написала: "З Різдвом Христовим! Миру, благополуччя і міцного здоров'я Вам, дорогі друзі, і Вашим близьким. Світла, гармонії і щастя безмежного". Користувачі почали коментувати публікацію дівчини, засинаючи її компліментами і відповідними привітаннями.

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