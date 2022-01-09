Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Юлія Саніна, яка є солісткою групи The Hardkiss, часто радує шанувальників своїми перевтіленнями і екстравагантними експериментами по зміні зовнішності. Кадри зірка неодмінно показує на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу красуня знову розбурхала мережу новим фото в незвичайному образі.

На фотографії Юлія відображена в затишній кімнаті, вона прилягла на зручний диванчик і завела руку за голову. Перед камерою красуня з'явилася в темному прозорому комбінезоні, під яким просвічується чорна білизна. Цей наряд красиво підкреслив струнку фігуру зірки, повторюючи всі вигини тіла. Її волосся зібране в акуратний хвостик, а на обличчі яскравий макіяж з червоною помадою.

У підписі до кадру Саніна написала: "Пора б і честь знати!", а в коментарях пояснила, що вистачить вже відпочивати. Шанувальники тут же почали обговорювати знімок співачки: "Шикарна", "Яка красива, Боже", "Як прекрасно", "Дивний підпис, але фото вогонь", "Синоптики оголосили весну", "Шикарна", "Яка ж неймовірна", "Неймовірна", "Вау, у мене немає слів, наскільки ж це красиво", "Богиня", "Незрівнянна".

Нагадаємо, Саніна з The Hardkiss здивувала радикальною трансформацією в образі з білим волоссям: "Завжди різна".

Як повідомляла Politeka, Юлія Саніна зізналася Осадчій, що готується знову надіти весільну сукню: "Після Нового року...".

Також Politeka писала, що Саніна з The Hardkiss в прозорому вбранні показала, як насолоджується сонцем: "Втюрився з першого погляду".