Продюсер, дружина Руслана Євдокименка і невістка легендарної артистки Софії Ротару Світлана вразила видом на святковій вечірці на честь Різдва.

Як повідомляє Politeka.net, в Instagram у Світлани з'явилася серія фото, зроблених під час свята. Вона позувала поруч з коханим чоловіком, з яким прожила в шлюбі вже більше 20 років. Виглядала Світлана розкішно - модна укладка підкреслила її миловидне обличчя, а ошатний костюм надав образу атмосфери свята.

У коментарях жінці залишили масу приємних слів. Не обійшлося і без зауважень.

"Ви дуже красива жінка", «перше фото не дуже вдале, кажу по чесному, Руслан на себе не схожий», "Ви шикарна", "Яка красива сім'я. Щастя вам", "Неймовірні", - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що Світлана Євдокименко дуже близька зі своєю зоряною свекрухою. В цілому сім'я намагається триматися разом і часто збиратися за одним столом.

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