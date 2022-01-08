Як повідомляє Politeka.net, в Instagram у Світлани з'явилася серія фото, зроблених під час свята. Вона позувала поруч з коханим чоловіком, з яким прожила в шлюбі вже більше 20 років. Виглядала Світлана розкішно - модна укладка підкреслила її миловидне обличчя, а ошатний костюм надав образу атмосфери свята.
У коментарях жінці залишили масу приємних слів. Не обійшлося і без зауважень.
"Ви дуже красива жінка", «перше фото не дуже вдале, кажу по чесному, Руслан на себе не схожий», "Ви шикарна", "Яка красива сім'я. Щастя вам", "Неймовірні", - пишуть користувачі Мережі.
Відзначимо, що Світлана Євдокименко дуже близька зі своєю зоряною свекрухою. В цілому сім'я намагається триматися разом і часто збиратися за одним столом.
74-річна Софія Ротару вразила виглядом у напівпрозорій сукні: "Як вам це вдається?"
Могилевська зачепила за живе і українців, і білорусів: "Спасибі, Наталя, за сміливість, за правду"
Дружина-красуня Комарова зі "Світ навиворіт" в домашній обстановці похвалилася смачненьким: "Як вам?"
19-річний переможець "Голосу країни" здивував засмученим виглядом на святковому фото: "Дитина спати не дає?"
Знаменитий актор пішов з життя в новорічну ніч: тіло артиста знайшла дружина
Нагадаємо, що внучка Ротару показала, з ким веселиться, поки бойфренда-мільйонера немає поруч: красномовне фото.
А ще Politeka писала, що племінниця Ротару показала результат об'їдань на Новий рік: кадри.
Також Politeka розповідала, що Софія Ротару зачарувала виглядом у напівпрозорій сукні: "як вам це вдається?".