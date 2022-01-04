Починаюча співачка і модель Соня Євдокименко, внучка легендарної Софії Ротару похвалилася зовсім незимньою погодою за кордоном і показала свого маленького улюбленця.

Соня Євдокименко в США, звідки часто ділиться яскравими кадрами, повідомляє Politeka.net. Дівчина живе, працює і навчається за кордоном.

У своєму Instagram внучка Софії Ротару показала зовсім незимню погоду, яка панує в її місті. На фото висхідна зірка позувала в плащі, який розстебнула, а й навіть приспускала з плеча. В руках модель тримала свого маленького улюбленця.

"Вівторок у місті 🤍", - написала Соня Євдокименко.

За півгодини публікація зібрала близько 1000 лайків і багато коментарів.

"Красива!!!🌹 🌹 🌹 👍 🏻 ", "Неймовірно красива😍", " дуже красиво😍", " неймовірна красуня!🤍 😍 ", "Софія, ви дуже красива😊", " красуня 🔥🔥🔥😍😍😍🙌🙌🙌🙌🥰🥰🥰🥰🥰", "Соня ви просто красуня☺❤️"," з Новим Роком Сонечка! Від душі бажаю тобі щастя, здоров'я, любові, миру, добра і удачі!",- написали користувачі Мережі.

Зазначимо, зараз Соня Євдокименко навчається і живе в Нью-Йорку, де також будує відносини з підприємцем-мільйонером Денисом Жадановим.

Нагадаємо, Софія Ротару вразила ефектним виглядом на святкуванні Нового року

Як повідомляла Politeka, Ротару зустріла Новий рік в розкішному особняку в колі сім'ї, з'явилося фото

Також Politeka писала, що внучка Софії Ротару після весілля на березі Карибського моря блиснула засмагою в Києві