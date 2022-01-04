Соня Євдокименко в США, звідки часто ділиться яскравими кадрами, повідомляє Politeka.net. Дівчина живе, працює і навчається за кордоном.
У своєму Instagram внучка Софії Ротару показала зовсім незимню погоду, яка панує в її місті. На фото висхідна зірка позувала в плащі, який розстебнула, а й навіть приспускала з плеча. В руках модель тримала свого маленького улюбленця.
"Вівторок у місті 🤍", - написала Соня Євдокименко.
За півгодини публікація зібрала близько 1000 лайків і багато коментарів.
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"Красива!!!🌹 🌹 🌹 👍 🏻 ", "Неймовірно красива😍", " дуже красиво😍", " неймовірна красуня!🤍 😍 ", "Софія, ви дуже красива😊", " красуня 🔥🔥🔥😍😍😍🙌🙌🙌🙌🥰🥰🥰🥰🥰", "Соня ви просто красуня☺❤️"," з Новим Роком Сонечка! Від душі бажаю тобі щастя, здоров'я, любові, миру, добра і удачі!",- написали користувачі Мережі.
Зазначимо, зараз Соня Євдокименко навчається і живе в Нью-Йорку, де також будує відносини з підприємцем-мільйонером Денисом Жадановим.
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