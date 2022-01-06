Як передає Politeka.net, Софія Ротару є легендарною артисткою. Як відомо, у неї є єдиний син - Руслан Євдокименко. Він відомий як музичний продюсер. Також у нього є діти - Соня та Анатолій.
Так, цього разу співачка опублікувала нові фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Софія Ротару показала себе в шикарній напівпрозорій білій сукні. Свій образ артистка доповнила золотим ременем.
"Щасливого Різдва", - привітала Софія Ротару своїх шанувальників.
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Шанувальники залишили безліч коментарів під фото: "Красуня наша", "Краща", "Любимо вас", "Найчарівніша", "Ви мій кумир", "Красива, розкішна Королева! З Різдвом Вас! Нехай обов'язково здійсниться найзаповітніше Ваше бажання! Ми вас любимо!", "Невимовно красива!", "Ви чарівна", "Красива неможливо! Ви й вік живете паралельно, не перетинаючись! Як вам це вдається?".
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