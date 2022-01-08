Продюсер, жена Руслана Евдокименко и невестка легендарной артистки Софии Ротару Светлана впечатлила видом на праздничной вечеринке в честь Рождества.

Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм у Светланы появилась серия фото, сделанных во время праздника. Она позировала рядом с любимым мужем, с которым прожила в браке уже больше 20 лет. Выглядела Светлана роскошно – модная укладка подчеркнула ее миловидное лицо, а нарядный костюм придал образу атмосферы праздника.

В комментариях женщине оставили массу приятных слов. Не обошлось и без замечаний.

«Вы очень красивая женщина», «Первое фото не очень удачное, говорю по честному, Руслан на себя не похож», «Вы шикарная», «Какая красивая семья. Счастья вам», «Невероятные», - пишут пользователи сети.

Отметим, что Светлана Евдокименко очень близка со своей звездной свекровью. В целом семья старается держаться вместе и часто собираться за одним столом.

Напомним, что внучка Ротару показала, с кем веселится, пока бойфренда-миллионера нет рядом: красноречивое фото.

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