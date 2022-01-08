31-річна Соня Кей опублікувала кумедний колаж у своєму мікроблозі в Instagram, на якому позувала в темно-синьому світшоті крупним планом, передає Politeka.net.

"До свят і після 😂", - йдеться в підписі.

Племінниця Ротару опрацювала фото в спеціальному застосунку, додавши собі кілограми. Щоки і шия дівчини стали помітно кругліше, що ледь влізли в кадр.

Користувачі оцінили гумор Соні Кей в коментарях. Одним з перших відгукнувся її чоловік-хокеїст Олег Петров.

"Красуня😂❤️❤️❤️", - написав він.

"Жиза🔥 😂"; "Ахахахахааха обожнюю твій гумор❤️😂"; "Після поїздки до бабусі)"; "з Різдвом!🎄 Всього найкращого!❤ ️"; "Сонечка, вітаю з Різдвом Христовим! Від душі бажаю тобі і твоїм близьким здоров'я, щастя, любові, миру, добра і благополуччя!",- коментують в Мережі.

До цього Соня Кей показувала, з ким зустрічала Новий рік - з чоловіком і мамою Лідією, рідною сестрою Софії Ротару. Дівчина була в чорній сукні і туфельках-човниках. На кадрах можна розгледіти інтер'єр квартири, в якій живуть родичі Софії Михайлівни.

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