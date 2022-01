46-річна Анджеліна Джолі після скандального розлучення припинила з'являтися на публіці і вкрай рідко дає інтерв'ю, вона не розповідає тепер про себе, не говорить про дітей і тим більше про нові стосунки, передає Politeka.net. Однак нещодавно в мережі з'явилася несподівана заява від 31-річного співака.

Потенційний роман Анджеліни Джолі і музиканта The Weeknd обговорювали в мережі досить давно, адже їх кілька разів бачили разом за романтичними вечерями, також актриса з'явилася з дітьми на його концерті.

Після цього після виходу нового альбому співака фанати уважно вслухалися в текст восьмого треку під назвою Here We Go... Again. У ньому чоловік говорить про кохану: "Моя нова дівчина, вона кінозірка«, причому навіть додав більш особисті подробиці:»я любив її правильно, змусив її кричати, як Нів Кемпбелл". Однак сама Джолі ніяк не коментувала відносини з чоловіком і навіть під час прямих питань уникала інформації про це.

