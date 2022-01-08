Анджелина Джоли никогда не говорит о личной жизни, однако недавно знаменитый певец сделал двусмысленный намек на роман с актрисой.

46-летняя Анджелина Джоли после скандального развода прекратила появляться на публике и крайне редко дает интервью, она не рассказывает теперь о себе, не говорит о детях и тем более о новых отношениях, передает Politeka.net. Однако недавно в сети появилось неожиданное заявление от 31-летнего певца.

Потенциальный роман Анджелины Джоли и музыканта The Weeknd обсуждали в сети довольно давно, ведь их несколько раз видели вместе за романтическими ужинами, также актриса появилась с детьми на его концерте.

После этого после выхода нового альбома певца фанаты внимательно вслушались в текст восьмого трека под названием Here We Go… Again. В нем мужчина говорит о возлюбленной: «Моя новая девушка, она кинозвезда», причем даже добавил более личные подробности: «Я любил ее правильно, заставил ее кричать, как Нив Кэмпбелл». Однако сама Джоли никак не комментировала отношения с мужчиной и даже во время прямых вопросов избегала информации об этом.

Ранее мы писали, исполнительница разных ролей самого разнообразного плана для них меняла прическу и стиль далеко не раз. Только для первых съемок звезда практически полностью состригла длинные локоны и принимала участие в съемках в образе пацанки. А вот последующие роли Джоли принимала уже в образе брюнетки, о чем и вспомнили в сети.

Напомним, Анджелина Джоли поиграла взглядом, от которого устоят немногие: "Черт возьми".

Как сообщала Politeka, Анджелина Джоли раньше была блондинкой, в Сети всплыли неожиданные фото: "Она и сама забыла".

Также Politeka писала, что Анджелина Джоли сверкнула шикарной голливудской улыбкой, заворожив видом: "Единственная и неповторимая".