Кадри "битви" були опубліковані на сторінці Instagram, присвяченій Усик, а також його колезі та другу Василю Ломаченко. Судячи з усього, зараз боксер відпочиває в Карпатах, де, як і багато українців, насолоджується природою і катанням на засніжених трасах.
Однак, відпочинок спортсмена не обходиться і без пригод. Так, на новому відео можна побачити, як Усик "боксує" зі сніговою гарматою, яка засинає його снігом і обдуває вітром. Боксер у чорній куртці наполегливо намагався протистояти сніжному потоку, проте врешті-решт втомлений відскочив убік.
"Стихія проти стихії", - йдеться у підписі до кадрів.
Шанувальники боксера відреагували на відео в коментарях.
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"Буковельську гармату здолав", "накидав снігу в підлаз", "бій з хуртовиною", "Скажу жартома. Там Тайсон курить", "Кого в замет!?", "Стиль летючого морозу", "коли кримчанин вперше побачив сніг", - пишуть люди.
Нагадаємо, Усик показав, як ховається від перехожих у центрі Києва.
Як повідомляла Politeka, Ломаченко після перемоги над коммі заборонили виходити на ринг.
Також Politeka писала, що Усик показав, що у Ломаченка з обличчям після перемоги над коммі.