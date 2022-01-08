Известный украинский боксер, чемпион мира по версиям WBA super, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе Александр Усик провел неожиданный «бой» в Карпатах.

Кадры «сражения» были опубликованы на странице Инстаграм, посвященной Усику, а также его коллеге и другу Василию Ломаченко. Судя по всему, сейчас боксер отдыхает в Карпатах, где, как и многие украинцы, наслаждается природой и катанием на заснеженных трасах.

Однако, отдых спортсмена не обходится и без приключений. Так, на новом видео можно увидеть, как Усик «боксирует» со снежной пушкой, которая засыпает его снегом и обдувает ветром. Боксер в черной куртке упорно пытался противостоять снежному потоку, однако в конце концов усталый отскочил в сторону.

«Стихия против стихии», - говорится в подписи к кадрам.

Поклонники боксера отреагировали на видео в комментариях.

«Буковельскую пушку одолел», «Накидал снегу в подлаз», «Бой с метелью», «Скажу в шутку. Там Тайсон курит», «Кого в сугроб!?», «Стиль летящего мороза», «Когда крымчанин впервые увидел снег», - пишут люди.

Напомним, Усик показал, как прячется от прохожих в центре Киева.

Как сообщала Politeka, Ломаченко после победы над Комми запретили выходить на ринг.

Также Politeka писала, что Усик показал, что у Ломаченко с лицом после победы над Комми.