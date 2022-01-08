Кадры «сражения» были опубликованы на странице Инстаграм, посвященной Усику, а также его коллеге и другу Василию Ломаченко. Судя по всему, сейчас боксер отдыхает в Карпатах, где, как и многие украинцы, наслаждается природой и катанием на заснеженных трасах.
Однако, отдых спортсмена не обходится и без приключений. Так, на новом видео можно увидеть, как Усик «боксирует» со снежной пушкой, которая засыпает его снегом и обдувает ветром. Боксер в черной куртке упорно пытался противостоять снежному потоку, однако в конце концов усталый отскочил в сторону.
«Стихия против стихии», - говорится в подписи к кадрам.
Поклонники боксера отреагировали на видео в комментариях.
74-летняя София Ротару поразила видом в полупрозрачном платье: "Как вам это удается?"
"Не позорьте наш народ": Лобода взбесила своим появлением на одной сцене с Могилевской, Винником и Дзидзьо
Найдено тело 17-летнего сына знаменитой певицы, подробности трагедии: "Мой малыш, я люблю тебя..."
74-летняя София Ротару поразила видом в полупрозрачном платье: "Как вам это удается?"
Знаменитый актер ушел из жизни в новогоднюю ночь: тело артиста нашла жена
«Буковельскую пушку одолел», «Накидал снегу в подлаз», «Бой с метелью», «Скажу в шутку. Там Тайсон курит», «Кого в сугроб!?», «Стиль летящего мороза», «Когда крымчанин впервые увидел снег», - пишут люди.
Напомним, Усик показал, как прячется от прохожих в центре Киева.
Как сообщала Politeka, Ломаченко после победы над Комми запретили выходить на ринг.
Также Politeka писала, что Усик показал, что у Ломаченко с лицом после победы над Комми.